ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung des Billigfliegers zeuge von Widerstandskraft, schrieb Analystin Venetia Baden-Powell in einer am Montag vorliegenden Studie. Sowohl der Verlust als auch der Barmittelverbrauch seien geringer als von ihr und durchschnittlich von Analysten erwartet ausgefallen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben