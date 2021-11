ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 19,20 Euro

Aktien in diesem Artikel Ryanair 17,24 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Ergebnisse des Billigfliegers seien weitgehend "in line" mit den Konsensschätzungen ausgefallen, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 liege unter den Markterwartungen, aber im Rahmen seiner Prognose./edh/la

