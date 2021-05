ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 170 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem lobte sie die erneut angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr 2020/21./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / 06:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben