ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Siemens Gamesa auf 'Buy' - Ziel 38,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Gamesa (Siemens Gamesa Renewable Energy SA) nach reduzierten Gewinnzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38,80 Euro belassen. Der verdüsterte Ausblick des Windkraftanlagen-Herstellers wegen hoher Belastungen aus der Neubewertung von Projekten sei eine klar negative Nachricht, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dessen ungeachtet sieht er aber weiterhin ein starkes Wachstum bei Windkraftanlagen auf See, wo das Unternehmen Marktführer sei./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2021 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

