ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG (Software) nach Eckdaten für das ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Ergebnisse seien gemischt, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den Wachstumsbereichen starteten die Darmstädter bislang nicht durch./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

