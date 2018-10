ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Software AG auf 'Sell' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Software AG (Software) nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Auch wenn das Software-Unternehmen im dritten Quartal etwas besser als gedacht abgeschnitten habe, warte er zunächst auf weitere Signale für eine konstant gute Entwicklung in den Wachstumssegmenten, schrieb Analyst Gautam Pillai in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis

Datum der Analyse: 19.10.2018