ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Ströer auf 'Neutral' - Ziel 80,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ströer (Ströer SECo) nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80,20 Euro belassen. Der Umsatz des Spezialisten für Außenwerbung habe sich weniger schlimm entwickelt als von ihr und vom Markt befürchtet, schrieb Analystin Katherine Tait in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------