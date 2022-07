ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 15 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker nach vollständigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Zahlen entsprächen weitgehend den bereits veröffentlichten Eckdaten des Zuckerproduzenten, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die im Juni aktualisierten Jahresziele bestätigt worden./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 07:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

