ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 83 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch. Der Ausblick des Aromenherstellers auf 2026 sei nach einem schwachen Jahresbeginn insgesamt erwartungsgemäß./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:19 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent