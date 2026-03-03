DAX24.152 +1,5%Est505.871 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1800 +2,5%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.863 +3,4%Euro1,1646 +0,3%Öl82,36 +0,5%Gold5.182 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen Bilfinger-Aktie deutlich tiefer: Industriedienstleister verdient operativ deutlich mehr - Dividende soll steigen
Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Rigetti Computing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

04.03.26 13:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
73,40 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch. Der Ausblick des Aromenherstellers auf 2026 sei nach einem schwachen Jahresbeginn insgesamt erwartungsgemäß./ag/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:19 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Symrise AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Symrise AG

DatumRatingAnalyst
12:01Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11:56Symrise BuyUBS AG
10:36Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:41Symrise Equal WeightBarclays Capital
09:21Symrise BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:56Symrise BuyUBS AG
10:36Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:21Symrise BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.03.2026Symrise OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026Symrise BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09:41Symrise Equal WeightBarclays Capital
02.03.2026Symrise Equal WeightBarclays Capital
27.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.01.2026Symrise HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12:01Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
13.01.2026Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
11.11.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.
28.10.2025Symrise UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Symrise AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen