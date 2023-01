ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Symrise auf 'Neutral' - Ziel 114 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller habe mit den vorläufigen Zahlen beim Umsatzwachstum ihren Erwartungen entsprochen, bei den Margen aber erheblich darunter gelegen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei an dieser Stelle unklar, ob dies unternehmensspezifische Gründe habe oder marktgetrieben sei. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften nun sinken. Konkurrent Givaudan könnte nun mit Blick auf die in Kürze erwarteten Jahreszahlen der Schweizer ebenfalls unter Druck geraten./ajx/mis

