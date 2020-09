ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Tui auf 'Sell' - Ziel 1,70 Euro

Aktien in diesem Artikel TUI 2,97 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für TUI auf "Sell" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen. Reisewarnungen seien weiter ein Problem und hätten zu neuen Streichungen im Sommer- und Winterprogramm des Reisekonzerns geführt, schrieb Analyst Felix Schlueter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Liquiditätsentwicklung bedeute dies nichts Gutes./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2020 / 07:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

