ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Unicredit auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UniCredit mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Der Einstieg bei der Commerzbank habe nur geringen Einfluss auf die Kernkapitalquote der Italiener, schrieb Analyst Chris Hallam am Mittwoch./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2024 / 07:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

