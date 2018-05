ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Unicredit auf 'Conviction Buy' - Ziel 24,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Unicredit-Aktien (UniCredit) nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Analyst Jean-Francois Neuez sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem soliden ersten Quartal des italienischen Finanzinstituts. Der Überschuss habe die Konsenserwartungen um fast die Hälfte übertroffen und die Qualität der Vermögenswerte habe sich deutlich verbessert. Er werte dies als unterstützend für die Aktien./tih7ajx

Datum der Analyse: 10.05.2018

