ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Uniper auf 'Sell' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper nach der zurückgezogenen Konzernpognose auf "Sell" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Seinen vorläufigen Berechnungen zufolge würde es den Versorger rund eine halbe Milliarde Euro kosten, würde er zum Ausgleich russischer Gaslieferungen einen ganzen Monat lang am Markt kaufen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Uniper habe die Abgabe einer neuen Prognose mit mehr regulatorischer Klarheit verknüpft, inwieweit die hohen Beschaffungskosten weitergeben werden könnten./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 02:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben