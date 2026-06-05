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ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Givaudan auf 'Buy' - Ziel hoch auf 3500 Franken

08.06.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
2.897,00 CHF 28,00 CHF 0,98%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2900 auf 3500 Franken angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag zwar für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Die größten Abweichungschancen sieht sie aber bei Zulieferern der Konsumgüterindustrie wie dem Schweizer Aromenhersteller. Bei Givaudan und Croda würden die außerordentlichen Wachstums- und Margenaussichten verkannt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:41Givaudan BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.06.2026Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
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23.04.2026Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2026Givaudan OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026Givaudan BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Givaudan NeutralUBS AG
15.04.2026Givaudan HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.2026Givaudan HoldDeutsche Bank AG
15.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
14.04.2026Givaudan Equal WeightBarclays Capital
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10.02.2026Givaudan SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
11.08.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
22.07.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Givaudan UnderperformJefferies & Company Inc.

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