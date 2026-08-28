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ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Vodafone von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 155 Pence

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Vodafone Group PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone (Vodafone Group) von 85 auf 155 Pence angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Buy" gedreht. Andrew Lee sieht in seiner Branchenanalyse vom Freitag einen deutlichen Wandel in den Ertragsperspektiven bei den Briten, deren Aktien sich folglich überdurchschnittlich entwickeln dürften. Der Experte traut Vodafone auf Sicht von drei Jahren eine stärkere Verbesserung der Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC) als anderen. Man komme von einer niedrigen Basis, sodass die prozentuale Veränderung besonders hoch ausfallen dürfte./ag/tih

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
09:36 Vodafone Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
28.07.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
28.07.26 Vodafone Group Sell UBS AG
27.07.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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