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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Allianz auf 'Buy' - Ziel hoch auf 450 Euro

21.04.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
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396,50 EUR 6,70 EUR 1,72%
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Allianz von 410 auf 450 Euro angehoben und die Aktien in der Folge von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Baker lobte am Dienstag in seiner Kaufempfehlung die robuste Gewinnentwicklung der Münchner. Die Debatte um eine mögliche KI-Verdrängung sieht er recht gelassen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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