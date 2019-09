ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Alstom auf 'Conviction Buy List' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von Alstom mit einem unveränderten Kursziel von 47 Euro auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Der Kursrutsch infolge der Anteilsreduzierung des Großaktionärs Bouygues biete eine gute Einstiegschance, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gute Berechenbarkeit der Umsatzentwicklung des Bahntechnikkonzerns suche ihresgleichen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 06:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

