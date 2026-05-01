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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt AMD auf 'Buy' - Ziel massiv erhöht auf 450 Dollar

06.05.26 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
355,45 EUR 51,45 EUR 16,92%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) nach dem Quartalsbericht massiv aufgestockt von 240 auf 450 US-Dollar und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Thema Agentische Künstliche Intelligenz (KI) treibe die Nachfrage nach Server-Prozessoren an, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Auch für das Geschäft mit Grafikprozessoren, die in den KI-Rechenzentren zum Einsatz kommen, sieht er 2027 und darüber hinaus immensen Spielraum./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 20:30 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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10:31AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.02.2026AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
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05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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