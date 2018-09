ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Aurubis auf 'Neutral' und senkt Kursziel auf 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) nach den jüngsten Kursverlusten von "Sell" auf "Neutral". Das Kursziel senkte Analyst Eugene King in einer am Samstag vorliegenden Studie von 63 auf 61 Euro. Die Aurubis-Aktie steht seit einiger Zeit unter Druck. Alleine in den vergangenen beiden Handelstagen sackte der Kurs um rund zehn Prozent auf zuletzt 56,14 Euro ab. Seit dem Rekordhoch von 86,80 Euro im Januar ging es um 35 Prozent nach unten./zb

Datum der Analyse: 08.09.2018

