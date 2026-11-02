ANALYSE-FLASH: Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) von 5200 auf 5600 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Kaufempfehlung für Imperial Brands bestätigte der neu zuständige Analyst Aron Adamski am Montag bei erhöhtem Kursziel von 3600 Pence. Die Aktien beider Tabakkonzerne böten zweistellige Gesamtrenditen bei robustem Gewinnwachstum. 2027 dürften sich die Defensivqualitäten von Nikotin und klassenbeste Margen in einem unsicheren Konsum-Umfeld auszahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen