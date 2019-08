ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Continental von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 142 auf 118 Euro gesenkt. Der jüngste Kursanstieg bei Autozulieferern sei nicht durch die Entwicklung der Fundamentaldaten gerechtfertigt, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Es sei noch zu früh, davon auszugehen, dass die rückläufigen Ergebnisse ihren Tiefpunkt erreicht hätten. Risiken bestünden weiter für die weltweite Produktion und die Margen. Der Experte senkte seine Schätzungen für Continental auch wegen des schwachen zweiten Quartals und des Preis- und Kostengegenwinds. Die jüngsten Maßnahmen zur Vereinfachung der Konzernstruktur und der starke Barmittelfluss dürften die Aktie jedoch stützen./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 06:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------