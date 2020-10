ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Covestro-Ziel auf 68 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 67 auf 68 Euro angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Aspekte wie die laufenden zyklische Erholung und weitere positive Impulse seien ein Grund dafür gewesen, ihre Schätzungen zu erhöhen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Nachfrage aus China gestalte sich gut./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 10:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

