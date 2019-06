ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Engie auf 'Buy' - Ziel hoch auf 15,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Engie (Engie (ex GDF Suez)) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 14,30 auf 15,80 Euro angehoben. Der Versorger dürfte bis 2021 ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen, prognostizierte Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts dessen sei die Bewertung attraktiv./ajx/fba

