ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Freenet auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat freenet von "Sell" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 30 Euro angehoben. Der Mobilfunkanbieter habe sich strukturell verbessert, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er biete Anlegern eine seltene Kombination aus Wachstum und hohen Ausschüttungen. Das Unternehmen profitiere von steigenden Preisen im deutschen Mobilfunkmarkt, während mit Blick auf Kostendruck gut abgesichert sei. Zusätzliches Potenzial würde bei einem Geschäftsdeal mit 1&1 entstehen./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2022 / 06:09 / BST