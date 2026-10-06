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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Henkel auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 79 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA Vz.
72.62 EUR 0.10 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Henkel (Henkel vz) von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 79 Euro angehoben. Die Dynamik im Klebstoffgeschäft sollte anhalten und beinhalte Potenzial für den Ausblick, schrieben die Analysten am Dienstag. Das zunehmende Engagement im Haarpflegebereich unterstütze zudem das Wachstum im Geschäft mit Endverbrauchern. Zur Hochstufung verwiesen die Experten auf die angesichts der robusten Umsatzentwicklung günstige Bewertung./gl/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 05:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
10:16 Henkel vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Henkel vz Kaufen DZ BANK
25.09.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Henkel vz Underweight JP Morgan Chase & Co.

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