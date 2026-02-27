DAX23.844 +0,2%Est505.908 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +2,0%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.284 -0,2%Euro1,1684 -0,1%Öl97,67 +1,3%Gold4.749 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX etwas fester -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis, Lockheed Martin, Rüstung im Fokus
Top News
Vor Verhandlungen für Kriegs-Ende im Iran: Ölpreise zeigen sich kaum verändert Vor Verhandlungen für Kriegs-Ende im Iran: Ölpreise zeigen sich kaum verändert
Cemex-Aktie: Experten von Morgan Stanley raten jetzt zum Kauf Cemex-Aktie: Experten von Morgan Stanley raten jetzt zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Holcim auf 'Buy'- Ziel hoch auf 82 Franken

10.04.26 09:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
70,64 CHF 1,06 CHF 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Holcim von 77 auf 82 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der schlechte Lauf der Aktien 2026 und insbesondere seit seiner Abstufung im Januar biete eine gute Einstiegschance in eine mehrjährige Wachstumsstory, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Er geht davon aus, dass der europäische Emissionshandel (ETS) weitgehend unverändert bleiben wird. Dies gebe Sicherheit für die Kostenkurve des Zementkonzerns in Europa über seine Führungsrolle bei der Dekarbonisierung. Holcim sei zudem am wenigsten anfällig für Energiekosteninflation./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Holcim AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Holcim AG

DatumRatingAnalyst
08:16Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Holcim OutperformBernstein Research
07.11.2025Holcim OutperformBernstein Research
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08:16Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
15.01.2026Holcim OutperformBernstein Research
07.11.2025Holcim OutperformBernstein Research
04.09.2025Holcim BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.06.2025Holcim OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.06.2025Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.2024Holcim HoldDeutsche Bank AG
10.01.2024Holcim NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
10.11.2023Holcim HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.2023Holcim HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.03.2023Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2023Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2022Holcim SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2022Holcim SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.05.2019LafargeHolcim SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Holcim AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen