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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
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Charts | News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola (Iberdrola SA) von 21 auf 25 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alberto Gandolfi traut den Spaniern bis 2031 im Durchschnitt zweistelliges Wachstum pro Jahr zu, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Die Strombranche boome in Europa angesichts immer höherer Nachfrage durch Elektrifizierung und KI-Rechenzentren./ag/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:34 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
08:21 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Iberdrola SA Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research
23.09.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research

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