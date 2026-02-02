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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Intesa Sanpaolo auf 'Buy' - Ziel 6,90 Euro

27.03.26 13:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,09 EUR 0,04 EUR 0,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,80 auf 6,90 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die jüngste Underperformance der Bankaktie biete eine attraktive Einstiegschance, schrieb Sofie Peterzens am Donnerstagabend. Die Bewertung der Italiener liege inzwischen um 5 Prozent unter dem Branchenschnitt. Dabei rechnet die Expertin mit weiter steigenden Zinseinkünften, soliden Gebühreneinnehmen, Effizienzsteigerungen und überdurchschnittlich hohen Ausschüttungen./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

DatumRatingAnalyst
08:26Intesa Sanpaolo BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026Intesa Sanpaolo OverweightBarclays Capital
04.02.2026Intesa Sanpaolo BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Intesa Sanpaolo BuyUBS AG
03.02.2026Intesa Sanpaolo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:26Intesa Sanpaolo BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026Intesa Sanpaolo OverweightBarclays Capital
04.02.2026Intesa Sanpaolo BuyDeutsche Bank AG
04.02.2026Intesa Sanpaolo BuyUBS AG
03.02.2026Intesa Sanpaolo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Intesa Sanpaolo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Intesa Sanpaolo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Intesa Sanpaolo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.05.2024Intesa Sanpaolo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2023Intesa Sanpaolo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2020Intesa Sanpaolo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.04.2020Intesa Sanpaolo ReduceOddo BHF
26.03.2020Intesa Sanpaolo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.2020Intesa Sanpaolo verkaufenJefferies & Company Inc.
04.02.2020Intesa Sanpaolo UnderperformJefferies & Company Inc.

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