DAX25.057 +0,2%Est506.074 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,9%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.961 -1,6%Euro1,1917 ±0,0%Öl68,93 -0,3%Gold5.046 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle BYD-Aktie zieht an: Autobauer zieht gegen Trump vor Gericht und fordert Rückerstattung der Zölle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 23 Euro

10.02.26 10:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
20,88 EUR 1,65 EUR 8,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LANXESS von 10 auf 23 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser./ag/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
09:41LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026LANXESS SellUBS AG
16.01.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:41LANXESS NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.01.2026LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.01.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.02.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026LANXESS SellUBS AG
16.01.2026LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.01.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital
16.12.2025LANXESS SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen