ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Lanxess von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel hoch auf 72 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LANXESS von "Sell" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 72 Euro angehoben. Nachlassender Druck durch höhere Rohstoffkosten sowie durch Engpässe bei Zulieferern sollten der Gewinnentwicklung des Chemiekonzerns Schwung verleihen, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem gebe es mittelfristig einige potenzielle Kurstreiber: das Lithium-Projekt in den USA, die Elektrolyt-Herstellung für Lithium-Ionen-Batterien, operative Verbesserung bei der Tochter Rhein Chemie oder deren Verkauf./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 21:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben