ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Micron Technology auf 'Buy' - Ziel 58 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Micron Technology von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 58 US-Dollar belassen. Angebotsdisziplin bei Speicherchip-Unternehmen und eine Stabilisierung der Preise seien potenzielle Kurstreiber, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Profil der Micron-Aktien habe sich verbessert./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2020 / 05:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------