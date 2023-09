ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Neste auf 'Buy' - Ziel auf 46 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Neste von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 46 Euro angehoben. Mit dem starken Kursrückgang habe die Aktie des auf Erneuerbare Kraft- und Rohstoffe spezialisierten Unternehmens inzwischen die Abwärtsrisiken für 2024 weitgehend eingepreist, Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2025 sei jedoch stark, insbesondere das Potenzial im Geschäft mit dem nachhaltigem Flugzeugtreibstoff SAF sei noch nicht vom Markt gesehen worden. Neste dürfte als erstes Unternehmen weltweit mit einer umfassenden SAF-Produktion diesen Markt für die nächsten zwei bis drei Jahre dominieren./tav/la

