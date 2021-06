ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Nokia auf 'Buy' und Ziel auf 5,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Nokia von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,10 auf 5,40 Euro angehoben. Nach der deutlich unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der Nokia-Aktie im Vergleich zum Papier des Wettbewerbers Ericsson in den vergangenen drei Jahren sehe er nun Potenzial für eine Aufwertung, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hauptgrund dafür sei die fortgesetzt steigende Nachfrage nach der 5G-Mobilfunktechnik, die dem Netzwerkausrüster gute Geschäfte bescheren sollte./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 23:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

