ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Pirelli auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 7,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Pirelli (PirelliC SiApA) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 6,40 auf 7,10 Euro angehoben. George Galliers rechnet in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenanalyse mit einem weiteren herausfordernden Jahr für die europäische Automobilindustrie. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen für 2025 im Schnitt um 9 Prozent. Für die beiden Zulieferer Michelin und Pirelli ist der Experte gleichwohl positiv gestimmt./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 05:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

