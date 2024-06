ANALYSE-FLASH: Goldman hebt STMicro auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von STMicroelectronics von 33 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung von "Sell" auf "Neutral" erhöht. Dies resultiere aus der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung sowie verbesserter Nachfragedynamik beim Halbleiterkonzern, schrieb Analyst Alexander Duval in seiner am Dienstag vorliegenden Studie./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2024 / 22:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

