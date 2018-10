ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Telefonica Deutschland auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Telefonica Deutschland von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 3,45 auf 3,80 Euro angehoben. Angesichts des Kursrückgangs seit Jahresbeginn preise die Aktie des Telekomkonzerns nun die strukturellen Herausforderungen ein, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne zudem damit, dass das Unternehmen erstmals seit drei Jahren im Mobilfunkbereich wieder wachsen werde./gl/jha/

Datum der Analyse: 02.10.2018