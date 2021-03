ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Adidas auf 335 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel adidas 301,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für adidas nach Jahreszahlen von 325 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern habe einen Einbruch des Vorsteuergewinns erlitten, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Zuge der Umstellung auf ein DTC-basiertes Geschäftsmodell dürfte aber die Profitabilität (Ebit-Marge) der Jahre 2021 bis 2025 durchschnittlich 13,5 Prozent betragen./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben