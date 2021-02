ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Adyen auf 2800 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) nach besser als erwarteten Jahreszahlen von 2100 auf 2800 Euro angehoben und auf der "Conviction Buy List" belassen. Seine Zuversicht, was das mittel- bis langfristige Wachstum des Zahlungsdienstleisters betreffe, sei noch stärker geworden, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Prämie für die Aktie ist laut Moawalla angesichts des außergewöhnlich hohen Wachstums- und hohen Margenprofils von Adyen gerechtfertigt, selbst im Vergleich mit anderen rasch wachsenden Tech-Unternehmen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 05:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

