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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Air Liquide auf 185 Euro - 'Buy'

08.04.26 09:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Air Liquide S.A.
183,06 EUR 1,46 EUR 0,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Air Liquide von 182 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser nahm am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende April kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor. Sie geht davon aus, dass die Franzosen in Europa und den USA mit höherer Auslastung fahren können und geringere Kapazitäten im Nahen Osten und Asien kompensieren./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 18:33 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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23.10.2024Air Liquide UnderperformJefferies & Company Inc.
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