ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Airbus auf 146 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von 92 auf 146 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Mit dem höheren Kursziel reagierte Analyst Chris Hallam in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die zuletzt positiven Nachrichten zu Impfstoffen gegen das Coronavirus. In diesem Jahr dürften hohe Barmittel abfließen und im kommenden Jahr nur wenig Barmittel generiert werden. Ab 2022 dürften aber die Auslieferungen des Flugzeugbauers wieder steigen./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / 22:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben