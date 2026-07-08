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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Airbus auf 240 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus (Airbus SE) von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess aktualisierte am Donnerstag seine Prognosen vor der Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Von Airbus erwartet er starke Ergebnisse./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 09:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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12:06 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:36 Airbus SE Buy UBS AG
08.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets