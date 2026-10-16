ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Argenx auf 959 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx (arGEN-X) von 954 auf 959 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Daten aus der Phase-3-Studie EMPASSION für das Präparat Empasiprubart zur Behandlung der multifokalen motorischen Neuropathie (MMN) würden für das vierte Quartal 2026 erwartet, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Auf Basis der Phase-2-Daten, des Studiendesigns, statistischer Simulationen sowie dem Feedback von Ärzten sei mit positiven Ergebnissen zu rechnen./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 21:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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