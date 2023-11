ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Auto1 auf 9,40 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AUTO1 von 9,00 auf 9,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Lisa Yang nahm nach dem Zahlenwerk zum dritten Quartal in einer am Freitag vorliegenden Studie nun kleinere Änderungen an ihrem Bewertungsmodell für den Autohändler vor. Unter anderem hob sie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) für 2024 bis 2027 an und begründete dies vor allem mit geringeren operativen Ausgaben./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

