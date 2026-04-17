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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Buy'

20.04.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
40,74 EUR -0,36 EUR -0,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals dürfte über den Erwartungen liegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Die anstehende mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht stehe zunächst im Fokus. Quigley wartet aber die Entscheidung ab./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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