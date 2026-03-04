ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 480 Dollar - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 450 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe einen sehr starken Ausblick gegeben, schrieb James Schneider in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auch die Antworten des Managements auf drängende Anlegerfragen dürften die Aktien antreiben./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:45 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent