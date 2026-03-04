DAX24.219 +0,1%Est505.871 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -1,4%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.832 +0,6%Euro1,1619 -0,1%Öl83,67 +1,3%Gold5.155 +0,3%
ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 480 Dollar - 'Buy'

05.03.26 14:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
292,00 EUR 15,10 EUR 5,45%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom von 450 auf 480 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe einen sehr starken Ausblick gegeben, schrieb James Schneider in seinem Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Auch die Antworten des Managements auf drängende Anlegerfragen dürften die Aktien antreiben./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:45 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

