ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Continental AG auf 59 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Nachfrage nach Austauschreifen habe im Schlussquartal erneut geschwächelt, schrieb Analyst Philipp Konig in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Ab dem zweiten Quartal sollte sich die Geschäftsdynamik aber normalisieren. Konig traut mit Blick auf 2023 indes nur Michelin eine Gewinnsteigerung zu - Pirelli prognostiziert er eine Stagnation und Continental einen Rückgang im Reifengeschäft./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2023 / 20:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

