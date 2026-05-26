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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Daimler Truck auf 45 Euro - 'Neutral'

27.05.26 12:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
43,45 EUR 1,75 EUR 4,20%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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