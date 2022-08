ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Delivery Hero auf 76 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero nach Quartalszahlen von 72,50 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Essenslieferanten zur Profitabilität stützten die Aussicht auf ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er liege mit einer Schätzung von knapp 300 Millionen Euro für diese Kennziffer deutlich über der Markterwartung von drei Millionen Euro./bek/jha/

