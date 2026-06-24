ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 54 Euro - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Patrick Creuset hob am Montag seine Schätzungen für das Express-Geschäft der Bonner weiter an. Für das zweite Quartal und auch das Gesamtjahr bleibt er mit seinen Prognosen für den Logistikkonzern über dem Konsens./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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