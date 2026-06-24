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ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für DHL Group auf 54 Euro - 'Neutral'

29.06.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
52,10 EUR -0,20 EUR -0,38%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Patrick Creuset hob am Montag seine Schätzungen für das Express-Geschäft der Bonner weiter an. Für das zweite Quartal und auch das Gesamtjahr bleibt er mit seinen Prognosen für den Logistikkonzern über dem Konsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 06:02 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:46DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.06.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
28.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldJefferies & Company Inc.
22.05.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
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11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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